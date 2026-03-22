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Planteles  de Ocumare reciben insumos para su rehabilitación

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PorRafael Velásquez

Mar 22, 2026

 

La dotación de materiales acompaña los trabajos de rehabilitación en planteles de Cata y Cuyagua, favoreciendo espacios más adecuados para el aprendizaje y el bienestar estudiantil

 CIUDAD MCY.- La rehabilitación integral de los planteles en las costas de Aragua  avanza con la activación del Plan Textil y la dotación de materiales para la rehabilitación de planteles en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, específicamente en el pueblo de Cata y Cuyagua.

La información se dio a conocer a través de un carrusel colgado en la cuenta de Instagram del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), donde se manifestó que la entrega de insumos dará continuidad a las labores de recuperación en centros educativos, esto en articulación con la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) y las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles).

 La acción responde a una política impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través del Ministerio de Educación, en coordinación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Wilmer Leal, como parte de las estrategias del Plan de las Siete Transformaciones (7T), orientado a optimizar las condiciones de enseñanza en zonas priorizadas.

REINYMAR TOVAR 

FOTOS :CORTESIA

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