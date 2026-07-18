Cámara de Juguetes impulsa campaña de recaudación para niños afectados por sismos

CIUDAD MCY.- La Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (Cavenju) inició la campaña «Juntos Sembramos Esperanza» para la recolección y distribución de libros para colorear y artículos didácticos, en beneficio de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y los campamentos transitorios.

La presidenta del gremio, Daniela López Tarre, declaró a un medio nacional, este viernes, que establecieron una alianza con una empresa de encomiendas para facilitar el traslado y la recepción de las donaciones desde los estados.

López Tarre resaltó que esta semana se han entregado más de 7.000 juguetes a niños en campamentos transitorios de La Guaira y enfatizó que, en la coyuntura que atraviesa el país, los juguetes contribuyen al bienestar emocional de la población infantil, como herramientas para brindar esparcimiento, apego y serenidad.

«En este momento, no es un lujo un juguete, es un complemento para la tranquilidad de los niños, para la seguridad», subrayó la dirigente gremial.

FUENTE: AVN

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