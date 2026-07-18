MINTUR habilitó taquilla de atención turística para prestadores de servicio

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) habilitó una Taquilla de Atención Integral en la planta baja de su sede principal, en La Floresta, Caracas, para facilitar la atención a los prestadores de servicios turísticos y garantizar la continuidad de los trámites administrativos tras los sismos del pasado 24 de junio.

La oficina prestará servicio de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, y permitirá gestionar el Registro Turístico Nacional (RTN), licencias de turismo, trámites ante Instituto Nacional de Turismo (INATUR), recepción de correspondencia y atención personalizada.

‎Esta iniciativa de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, forma parte de un esfuerzo colectivo que busca mantener una atención constante a los prestadores de servicio y demás usuarios que fueron afectados por el desastre natural del pasado 24 de junio; así como dar continuidad a los trámites administrativos.

Con la apertura de este espacio, MINTURratificó su estrategia de fortalecer la atención al sector turístico y respaldar las acciones orientadas a la recuperación de la actividad económica en el país.

FUENTE: MINTUR / REDACCIÓN MAZO

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