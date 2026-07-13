Camioneros de Brasil se van a paro por medida sobre precio del flete

CIUDAD MCY.- Camioneros autónomos de varias regiones de Brasil iniciaron este lunes un paro nacional para exigir al Senado la votación urgente de una medida provisional sobre el precio mínimo del flete, cuya vigencia expira esta semana.

La protesta comenzó a la medianoche, convocada por sindicatos y asociaciones de transportistas, después de que el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, suspendiera la votación de la Medida Provisional (MP) 1.343, conocida como MP del Flete, la cual establece un costo mínimo para las operaciones del sector.

El movimiento de camioneros pretende presionar para que la iniciativa sea incluida en la sesión prevista para este martes 14, antes de que pierda vigencia el 16 de julio.

El presidente de la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Automotores, Wallace Landim, afirmó que la decisión de paralizar las actividades fue tomada por la propia categoría tras varias semanas de espera.

«La paralización no fue decidida por un dirigente sindical. Quien provocó este movimiento fue Alcolumbre al no someter el texto a votación», explicó.

La medida provisional contempla cambios en las normas del precio mínimo del transporte de cargas, fortalece la fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres y prevé la exención de multas aplicadas en 2022.

También elimina sanciones relacionadas con ejes de los vehículos y establece un salario base de cinco mil reales (casi mil dólares) para conductores contratados bajo el régimen laboral formal, entre otras disposiciones.

Uno de los principales focos de la paralización se registra en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, donde transportistas suspendieron el ingreso y salida de cargas.

FUENTE : PRENSA LATINA

FOTO : CORTESÍA