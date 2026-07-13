Volcán de lodo emergió al sur de Trinidad y Tobago tras doble sismo en Venezuela

CIUDAD MCY.- Un volcán de lodo emergió frente a la costa sur de Trinidad y Tobago luego del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, de acuerdo con especialistas que realizaron una investigación sobre sus implicaciones geológicas en la región.

El geocientífico Xavier Moonan informó que la formación apareció a unos 2,5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y se elevó aproximadamente cuatro metros sobre el fondo marino, reportó la agencia EFE.

Moonan explicó que el volcán está compuesto por arcilla blanda expulsada desde el subsuelo, con fragmentos de roca y materiales ricos en calcita. El especialista advirtió que el pequeño islote comenzó a erosionarse rápidamente por la acción del oleaje.

“Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la isla ya ha sido arrastrada por las olas”, afirmó el investigador, quien agregó que, “por lo tanto, es muy probable que esta extrusión de lodo haya sido provocada por los recientes terremotos en Venezuela”.

El Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited analizaron muestras del lodo para determinar su origen y antigüedad.

FUENTE : AVN

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