Campamento transitorio Misión Cultura fomenta valores con el teatro infantil

CIUDAD MCY.- Las instalaciones del Campamento Transitorio Misión Cultura, en la parroquia Altagracia de Caracas, se llenaron de entusiasmo e imaginación con la presentación especial de la obra teatral “¡Qué aburrido, qué aburrido!”, interpretada por la Academia de Arte Dzulalleb.

La actividad formó parte de la programación del plan vacacional que ofrece recreación y aprendizaje para los niños y niñas que integran el campamento transitorio desplegado en la institución.

Durante la función, la puesta en escena conectó con el público mediante una historia dinámica y llena de color. La interpretación del grupo teatral transmitió un mensaje positivo a los más pequeños, como una forma de demostrar que la creatividad es una herramienta valiosa para convertir los momentos de aburrimiento en oportunidades de juego y reflexión.

Más allá del entretenimiento, esta iniciativa resalta el papel fundamental de la cultura en el desarrollo infantil. El teatro actúa como un estímulo que fomenta el pensamiento crítico, fortalece los valores y permite a niños y niñas descubrir nuevas formas de comprender su entorno.

FUENTE : AVN

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