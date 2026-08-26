Burriquitas y músicos participaron en el martes de concientización vial

El sector cultural forma parte de la programación que lleva cuidado y educación sobre las normativas de tránsito a los usuarios de las principales calles y avenidas de la entidad

CIUDAD MCY.- Como parte del cronograma de la Secretaría de Cultura, cada martes un grupo de representación institucional realiza la concientización sobre la transitabilidad segura en las arterias viales de toda la entidad.

Esta semana las Burriquitas, con sus tradicionales pasos de baile y colores, junto a miembros de Danzas Nacionalistas “Expresión Criolla” y “Osita”, mascota de la Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA), se instalaron en la avenida 19 de Abril, casco central de Maracay.

De igual manera, las directivas municipales se instalaron en otros puntos de las 18 jurisdicciones, para educar a conductores y peatones sobre normas básicas como el uso del rayado y elementos de seguridad, entre ellos el uso de cascos, cinturón de seguridad y respeto al semáforo.

La iniciativa e inclusión del sector a esta importante tarea forma parte del abordaje preventivo a la ciudadanía, frente al aumento de accidentes de tránsito al nivel regional. A través del Plan Cultura Vial, distintos elementos representativos de la aragüeñidad sirven como ejemplo del buen comportamiento en las calles, bajo el lema “En Aragua, la cultura también se vive en la vía”.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | SECRETARÍA DE CULTURA