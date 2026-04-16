Cancha deportiva Valle Verde presenta avances en su infraestructura

En el complejo deportivo se realizaron mejoras en la infraestructura, sistema eléctrico e inmobiliario con el objetivo de brindarle a los ciudadanos espacios dignos para su sano esparcimiento
CIUDAD MCY.- Como parte de los esfuerzos continuos por fortalecer los espacios de recreación y deporte en San Casimiro, los trabajos de recuperación en la cancha deportiva del sector Valle Verde presentan avances significativos en su infraestructura.
Las cuadrillas de la Alcaldía realizaron mejoras técnicas y estéticas diseñadas para garantizar un espacio óptimo para el desarrollo de actividades físicas y el sano esparcimiento de los habitantes de la zona.
En el sitio se llevó a cabo la instalación de dos reflectores LED de 100W, los cuales permiten una iluminación de alta eficiencia que facilita el uso de las instalaciones en horarios nocturnos de manera segura.
Asimismo, se realizó el recubrimiento de pintura en la infraestructura, demarcación de líneas de juegos, la reparación de la portería de fútbol y de la alquería de baloncesto.
Con estas acciones, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la masificación deportiva en el estado, transformando espacios en centros de encuentro ciudadano y bienestar físico.
IRENE RODRÍGUEZ
FOTOS: CORTESÍA