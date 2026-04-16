Cancha deportiva Valle Verde presenta avances en su infraestructura

En el complejo deportivo se realizaron mejoras en la infraestructura, sistema eléctrico e inmobiliario con el objetivo de brindarle a los ciudadanos espacios dignos para su sano esparcimiento

CIUDAD MCY.- Como parte de los esfuerzos continuos por fortalecer los espacios de recreación y deporte en San Casimiro, los trabajos de recuperación en la cancha deportiva del sector Valle Verde presentan avances significativos en su infraestructura.

​Las cuadrillas de la Alcaldía realizaron mejoras técnicas y estéticas diseñadas para garantizar un espacio óptimo para el desarrollo de actividades físicas y el sano esparcimiento de los habitantes de la zona.

​En el sitio se llevó a cabo la instalación de dos reflectores LED de 100W, los cuales permiten una iluminación de alta eficiencia que facilita el uso de las instalaciones en horarios nocturnos de manera segura.

​Asimismo, se realizó el recubrimiento de pintura en la infraestructura, demarcación de líneas de juegos, la reparación de la portería de fútbol y de la alquería de baloncesto.

Con estas acciones, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la masificación deportiva en el estado, transformando espacios en centros de encuentro ciudadano y bienestar físico.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA