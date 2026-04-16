Inician estudios topográficos para la construcción de nuevo dique en el pueblo de Cata

CIUDAD MCY.- En el marco del fortalecimiento de los servicios públicos y la atención a las comunidades costeras, el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de la empresa estatal Construaragua, dio inicio a los trabajos de levantamiento topográfico en el sector Pueblo de Cata, municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Esta fase técnica tiene como propósito fundamental establecer las bases para la proyección y posterior construcción de un dique, obra de gran envergadura que impactará positivamente en el suministro hídrico y la seguridad de los habitantes de esta importante zona turística y productiva.

El abordaje se ejecuta bajo la supervisión directa del arquitecto Orlando Molina, quien destacó que estas acciones responden a las directrices emanadas por la Gobernadora Joana Sánchez, en un trabajo articulado con la Alcaldía de la jurisdicción costera.

Con estas labores, el Ejecutivo Regional reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica, cumpliendo con los planes de gestión enfocados en la optimización de la calidad de vida de las y los aragüeños.

PRENSA INFRAESTRUCTURA ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA