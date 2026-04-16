Gobierno Bolivariano hará entrega de primera etapa de viviendas en El Venerable

Los hogares serán entregados junto a la Zona de la Aragüeñidad, un espacio que servirá para el sano esparcimiento de los ciudadanos

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por materializar el sueño de las familias aragüeñas de tener un hogar digno, Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad, encabezó una jornada de supervisión donde constató los trabajos de la primera etapa de viviendas que avanza en la comunidad El Venerable del municipio Francisco Linares Alcántara.

La gobernadora Sánchez, en compañía de Víctor Bravo, alcalde de la jurisdicción, verificó el estatus de las infraestructuras que serán otorgadas a las familias de dicha comunidad que no poseen una vivienda digna.

«Hoy lo que importa es que, desde El Venerable se está cumpliendo y se están haciendo casas para que nuestra gente tenga viviendas dignas, porque eso es lo que importa hoy», afirmó Sánchez.

Durante la jornada de inspección, la vocera del Pueblo de Aragua sostuvo un encuentro con los vecinos y vecinas y en mismo presentó propuestas enmarcadas al Plan de la Aragüeñidad que tienen como objetivo principal mejorar los servicios públicos y viviendas.

De igual forma, Sánchez manifestó que próximamente la primera etapa de viviendas será entregada junto a la Zona de la Aragüeñidad, la cual será un espacio diseñado para el sano esparcimiento de los ciudadanos.

«Se está haciendo una cancha, se están mejorando los servicios públicos y la congregación la vamos a apoyar, esta se llamará Cuadra Comunal, porque cada municipio tiene una particularidad, aquí la particularidad es la iglesia, así que vamos a trabajar en la iglesia».

Finalmente, la mandataria aragüeña reafirmó su compromiso en seguir trabajando con el pueblo y para el pueblo.

«Tenemos un compromiso con la generación de relevo de seguir trabajando, porque desde El Venerable seguimos las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una mujer que no le tembló el pulso para enviar los recursos y terminar de construir estas viviendas», concluyó la Gobernadora.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: GBA