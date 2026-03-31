Canciller Gil: La OEA carece de competencia para pronunciarse sobre asuntos de Venezuela

CIUDAD MCY.-El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, rechazó de manera categórica las recientes pretensiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de intervenir en la política nacional, al recordar que el país no forma parte de dicho organismo y, por ende, carece de facultades para opinar sobre el Estado venezolano.

Gil fue enfático al señalar la falta de legitimidad de la institución para emitir juicios sobre la soberanía del país.

“La Organización de los Estados Americanos carece de toda competencia para pronunciarse sobre asuntos internos de Venezuela, país que no forma parte de dicho organismo”, manifestó el diplomático.

El ministro Gil, manifestó que resulta, por tanto, profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional.

Asimismo, expresó su asombro ante la postura del actual Secretario General de la organización “Sorprende que el actual Secretario General pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor Luis Almagro”.

El canciller Yván Gil reafirmó la postura del Gobierno Bolivariano de mantener el rumbo del país de forma autónoma, sin aceptar tutelajes extranjeros.

“Venezuela continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo”, concluyó.

FUENTE: VTV

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