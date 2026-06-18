Canciller Gil recibe al coordinador de la ONU para fortalecer cooperación bilateral

CIUDAD MCY.- El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, recibió al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Gianluca Rampolla, para analizar las relaciones entre el Gobierno nacional y las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, las cuales se han fortalecido en los últimos años a través de un esquema de cooperación respetuosa.

La información la dio a conocer Gil a través de su canal de Telegram oficial, donde expresó: «Revisamos las labores realizadas por el representante permanente de la ONU, destacando su trabajo con la cooperación hacia nuestras instituciones y el Poder Popular, en consonancia con la promoción de los derechos humanos».

Este encuentro forma parte de los esfuerzos del Gobierno Bolivariano por continuar la consolidación de las relaciones de cooperación con organismos multilaterales, al reafirmar el compromiso con la paz regional, la defensa de la soberanía y el bienestar del pueblo.

Recordemos que Rampolla ha destacado la fortaleza de Venezuela al superar los desafíos actuales para avanzar hacia un futuro de desarrollo y estabilidad; así lo mencionó en días pasados, durante un acto con motivo del aniversario de la Organización, realizado en Caracas.

FUENTE: VTV

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