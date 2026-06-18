Consulta pública para la reestructuración del Gobierno supera los 318 mil participantes

CIUDAD MCY.- Un total de 318.906 ciudadanos han formado parte de las consultas impulsadas por la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno. El objetivo principal de este despliegue es construir un consenso nacional que permita diseñar una propuesta final orientada a hacer más eficiente la gestión del Ejecutivo, según detalló el presidente de la Comisión para la Reestructuración del Gobierno Nacional, Héctor Rodríguez.

Rodríguez explicó el alcance que ha tenido la convocatoria ciudadana e indicó que se ha registrado una «extraordinaria movilización» que agrupa a 268.428 personas participando activamente desde las asambleas de comunas y circuitos comunales, cifra que se complementa con miles de aportes que continúan llegando a través de la plataforma web.

Rodríguez extendió una invitación a todos los sectores del país para que se sumen a esta iniciativa con una visión colectiva. Además, aprovechó para despejar dudas sobre la naturaleza del proceso, asegurando que el objetivo es consolidar una gestión gubernamental democrática, transparente y libre de burocracia innecesaria, protegiendo siempre la estabilidad laboral.

«No es una reestructuración del Estado, es del Gobierno. No nos estamos planteando ni eliminar políticas de protección social, ni botar funcionarios, pero sí revisar si todo lo que tenemos lo estamos usando de la manera correcta, repensar si todos los trámites que hacemos son necesarios», expresó Rodríguez.

Vale recordar que la creación de esta Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno fue anunciada el pasado 26 de mayo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa se puso en marcha con el propósito fundamental de adaptar el aparato gubernamental «a la nueva realidad de Venezuela», buscando ofrecer respuestas más ágiles a la población.

FUENTE: GLOBOVISION

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