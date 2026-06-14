Candidato Cepeda presenta plan que decidirá el rumbo de Colombia

CIUDAD MCY.- El candidato del Pacto Histórico en Colombia, Iván Cepeda, presentó su plan 2026-2030 en tres revoluciones que ponen la paz y la justicia social en el centro, frente a la agenda de militarización y recorte de su contrincante Abelardo de la Espriella.

En salud, Iván Cepeda defiende un sistema público y universal sustentado en la atención primaria, con una red hospitalaria ampliada, más servicios rurales y menos intermediación financiera. La meta es que citas, tratamientos y medicamentos lleguen a tiempo, con recursos blindados frente al fraude.

El capítulo económico se ordena bajo una consigna del propio documento, el fin de los privilegios tributarios de los pocos para financiar los derechos de todos. El componente social hereda esa misma vocación de garantías.

El programa ratifica iniciativas de bienestar como Renta Ciudadana, Renta Joven y la compra directa de alimentos al campesinado, y se compromete a sumar un millón de beneficiarios a Colombia Mayor, hasta superar los 4.2 millones de adultos mayores con transferencias para una vejez digna.

El documento, de 118 páginas, ordena propuestas en economía, salud, educación, paz, seguridad, lucha contra la corrupción y participación ciudadana. La fórmula que integra junto a la lideresa indígena del pueblo nasa, Aída Quilcué, llega así con un mapa programático nítido a la segunda vuelta del 21 de junio.

La versión renovada, bautizada «Tres revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida», despliega la apuesta en sus ejes ético, social, económico y político.

FUENTE: TELESUR

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