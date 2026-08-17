Caney de Cepe renueva su estructura en Chuao

Los trabajos de rehabilitación permitirán recuperar este espacio para el encuentro de las familias y la promoción de las tradiciones costeras

CIUDAD MCY.- La estructura del Caney de Cepe, ubicado en Chuao, municipio Santiago Mariño, recibe trabajos de rehabilitación que permitirán recuperar este espacio para el encuentro de las familias, la sana recreación y el desarrollo de actividades vinculadas con la cultura popular de las costas aragüeñas.

Los trabajos están a cargo del Instituto Autónomo para el Reciclaje del estado Aragua (Aragua Recicla), mediante la participación de mano de obra calificada de la Alcaldía, que interviene los elementos de madera que conforman la plataforma de esta estructura.

ESTRUCTURA INTERVENIDA

Entre las labores ejecutadas se encuentra la colocación y aplicación de barniz sobre las vigas de madera que integran la plataforma del Caney de Cepe, tratamiento dirigido a preservar estos componentes y contribuir a la recuperación de las condiciones físicas del espacio.

La intervención permitirá disponer de un área adecuada para el desarrollo de encuentros familiares y actividades recreativas, al tiempo que se favorece la conservación de un lugar vinculado con las manifestaciones culturales y las tradiciones propias de la concurrida zona costera.

RECUPERACIÓN CON SENTIDO COMUNITARIO

Una vez culminados los trabajos, el Caney de Cepe podrá reincorporarse a la dinámica comunitaria de Chuao como punto de encuentro para las familias y escenario para actividades relacionadas con la cultura popular de la zona costera.

La obra cuenta con el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán.

La recuperación de este espacio suma atención a la infraestructura comunitaria con la preservación de escenarios destinados al disfrute colectivo y al reconocimiento de las expresiones que forman parte de la identidad de las costas aragüeñas.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA