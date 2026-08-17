Mejoras de espacios de Ocumare ofrecerá experiencia turística de primer nivel

Más allá de las remodelaciones estéticas, estas obras responden a una estrategia de fortalecimiento para el comercio local. De la misma forma, se proyecta un incremento en la afluencia de turistas, beneficiando directamente a posaderos, artesanos y prestadores de servicios en las playas de la entidad

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de garantizar una experiencia inolvidable para propios y visitantes, el Gobierno Regional ha intensificado los trabajos de recuperación y mantenimiento de la infraestructura víal del municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Una de estas obras, que forman parte del conjunto de acciones orientadas a mejorar los espacios públicos para la atención a visitantes y propios de la zona, se ejecuta la rehabilitación integral de los baños públicos de la Bahía de Cata.

Estas acciones que son orientadas por la gobernadora, Joana Sánchez, se enmarcan el Plan de la Aragüeñidad y buscan fortalecer la economía local, beneficiando a pescadores, posaderos y prestadores de servicios turísticos.

La intervención, es ejecutada por la secretaria de Infraestructura y el Instituto Autónomo de las Costas de Aragua, gracias a recursos aprobados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Para garantizar una infraestructura duradera y capaz de resistir el alto flujo de visitantes, los trabajos contemplan una consolidación estructural mediante el levantamiento y refuerzo de paredes que aseguran la estabilidad física de los módulos.

Asimismo, se ejecuta la instalación de nuevas redes de aguas servidas y la adecuación de tuberías bajo estándares de eficiencia ecológica, complementando las labores con un revestimiento especializado de friso base y acabados diseñados para soportar la salinidad y las exigencias del clima marino.

NUEVA REDOMA TURISTICA

De manera simultánea, se desarrolla la rehabilitación integral de la Redoma de Ocumare, que llevara por nombre ‘’ Redoma de Sol y Plata’’ y que se perfila como un proyecto de alto impacto que promete transformar la dinámica turística.

Este punto, que funciona como encrucijada entre El Playón, La Ciénaga, La Boca y Cata, está siendo modernizado para convertirse en una parada turística emblemática.

En esta nueva obra, se realizan labores de embellecimiento y modernización de los espacios para que todos los propios y visitantes, puedan coleccionar momentos inolvidables cuando visiten esta zona de la costa aragüeña.

Con esta próxima Entrega la Bahía de Cata se prepara para recibir a locales y visitantes con instalaciones de primer nivel, reafirmando su posición como una de las joyas turísticas del litoral aragüeño y un motor clave para la economía de la zona.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA