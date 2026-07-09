Canoístas criollos van por cupos a los Panamericanos Lima 2027

CIUDAD MCY.- La delegación venezolana de canotaje se encuentra en Montreal, Canadá, para competir a partir del lunes 13 de julio en el campeonato continental de la especialidad, con la intención de conquistar boletos a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Venezuela asiste con un grupo conformado por nueve atletas divididos en las modalidades de kayak y canoa quienes verán acción en las aguas tranquilas de la pista acuática Bassin Olymphique du Parc Jean Drapeau, un espacio histórico legado de los Juegos Olímpicos de Verano Montreal 1976.

Podios y boletos

Tras alcanzar sobresalientes puestas en escena durante pasados eventos multideportivos de la región, el canotaje de velocidad criollo regresa a las aguas internacionales con la nueva misión de apoderarse de los primeros puestos y asegurar los boletos a la justa de Perú del venidero año.

La delegación cuenta con una sólida nómina de canoístas integrada por figuras consagradas y estrellas en ascenso.

En el kayak femenino figura Yocelin Canache, campeona bolivariana en Ayacucho Lima 2025, mientras en masculino dicen presente los también medallistas de oro bolivariano Cristian Canache, Ray Acuña, Daniel Román y Ulices González.

Asimismo, se agrega a la plantilla tricolor para medirse en las pruebas de la canoa Reinaldo Argüello, quien se convirtió en el primer medallista panamericanos junior para el país, tras colgarse un metal de bronce en la prueba en el C1 500 en Asunción, Paraguay 2025.

También se suma al listado Jeremi Iglesias, Luismary Santamaría y Verónica Garrido.

Doble propósito

La competición canadiense tendrá doble propósito para el conjunto criollo.

Además de buscar los cupos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, pondrán a prueba la preparación realizada y ajustarán los detalles que les permita llegar en óptimas condiciones a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La competencia se llevará a cabo del 13 al 15 de julio en la pista acuática montrealesa.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA