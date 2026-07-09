Willson Contreras participará en el Festival de Jonrones en Filadelfia

CIUDAD MCY.- Exhibiendo más trueno que en cualquier otro momento de su carrera, el cuarto bate de los Medias Rojas, el venezolano Willson Contreras, aceptó la invitación de MLB para participar en el Festival de Jonrones T-Mobile.

Con un swing como derecho hecho a la medida para el Fenway Park, Contreras lleva 20 vuelacercas en 306 turnos, quedándose a poco su marca personal de 24 que conectó con los Cachorros en 2019.

El Derby de Jonrones se realizará el lunes en el Citizens Bank Park de Filadelfia y se transmitirá en vivo a las 8 p.m. ET por Netflix.

En dicho escenario, Contreras intentará convertirse en el segundo jugador en la historia de los Patirrojos en ganar un Festival de Jonrones, y el primero desde la leyenda dominicana David Ortiz en 2010 en Anaheim.

Esta será la primera participación de Contreras en un Derby en su carrera.

Contreras fue agregado al equipo de la Liga Americana para el Juego de Estrellas el martes como reemplazo del inicialista dominicano de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr.

Para Contreras esta es la cuarta convocatoria al Juego de Estrellas y la primera desde el 2022.

En su segunda temporada completa como primera base titular, el exreceptor ha surgido a la ofensiva con la oportunidad de agotar más turnos y con menos desgaste físico diario.

A los 34 años, Contreras ha brillado en su primera campaña en Boston. Su OPS de .921 hasta el lunes lo perfila a fijar una marca personal y se ubica tercero entre los inicialistas del Joven Circuito, mientras que su promedio de .284 era el mejor dentro de dicho grupo.

Aunque evidentemente Contreras encaja bien con el Monstruo Verde, como lo demuestra su OPS de .983 en casa, sus bambinazos han estado distribuidos de igual manera esta temporada entre tanto de local como visitante.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA