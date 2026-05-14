Canotaje apunta al ranking en nuevo reto mundial

CIUDAD MCY.- Tras la pasada participación del canotaje venezolano en el certamen universal de Hungría, donde se sumó a tres finales en velocidad, el equipo nacional se prepara para un nuevo reto en la Copa del Mundo de Brandenburgo, Alemania, a partir de este jueves 14 de mayo.

Los criollos se medirán a la élite de la especialidad con el objetivo de escalar peldaños en el ranking universal de canotaje convencional y del paracanotaje, para consolidar su posición entre los países que conforman el continente americano.

Ajustes técnicos

La delegación convencional demostró su capacidad de competir codo a codo ante los grandes referentes del orbe en el reciente evento mundial de Szeged, Hungría, ahora buscará ajustar los detalles técnicos que le permitan ascender de posición en las clasificaciones finales.

La nómina la lidera Yocelin Canache como única representante en damas y la completan en hombres Cristian Canache, Ray Acuña, Daniel Román, Ulises González, Reinaldo Argüello, Yasser Guerra y Jeremi y César Iglesia.

Asimismo, el paracanotaje tricolor se suma al reto con sus figuras nacionales Giovanny Castillo y Jhon Ramírez quienes de igual forma apuntarán a la sumatoria de puntos al escalafón internacional.

Las competencias de la Copa del Mundo de canotaje de velocidad y paracanotaje se disputa hasta el domingo 17 de mayo siguen las aguas del Lago de Brandenburgo de Berlín, Alemania.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO:CORTESIA