Voleibol de playa por cupos a Lima 2027

CIUDAD MCY.- Las duplas Esyenser Delgado y Oscar Kirchner, junto a Darlin Rodríguez y Aidana Mejías, competirán en la gran final del Circuito Suramericano de Voleibol de Playa, que se disputará del 15 al 17 de mayo. en las playas de Iquique, Chile.

El certamen cuenta con la participación de 24 parejas provenientes de 10 países, quienes buscarán ubicarse en lo más alto del podio y asegurar un cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Asimismo, el circuito otorgará plazas a las ocho primeras duplas del ranking final para el torneo preolímpico continental 2026.

En la rama femenina, la representación criolla ya aseguró su boleto a la cita Panamericana de Lima, Perú 2027, gracias al segundo lugar obtenido por Darlin Rodríguez junto a Sara López en los Juegos Panamericanos Junior ASUS 2025.

El equipo cuenta con la dirección técnica de Carlos Riveros y Eugenio Ortiz, que afrontarán el reto de mantener el ritmo de competencia de las duplas nacionales en tierras chilenas.

Ranking suramericano

En la rama masculina Venezuela se encuentra en la séptima posición de la clasificación con 374 puntos, tras seis paradas.

El ranking lo lidera Paraguay pcon 864 puntos, seguido de cerca por Argentina con 832 unidades y Brasil es tercero con 640 unidades.

Por su parte, en el apartado femenino las venezolanas se ubican en la octava casilla con 480 puntos.

La tabla la domina Brasil con 1.216 puntos, el segundo lugar lo ocupa Paraguay con 1.152 tantos y Argentina marcha tercera con 928 unidades.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO:CORTESIA