CANTV culminó primera fase del plan especial de conectividad en el estado La Guaira

CIUDAD MCY.- En el marco de las acciones de respuesta ante los recientes sismos registrados en el país, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) culminó la primera fase del plan especial de conectividad en el estado La Guaira.

Como parte del despliegue, un equipo multidisciplinario de la empresa instaló más de 17 kilómetros de fibra óptica y tecnología de última generación en los campamentos transitorios y espacios estratégicos habilitados para la atención de la emergencia. Gracias a este esfuerzo, se garantizó la operatividad de servicios de internet de alta velocidad, telefonía IP y conectividad wifi en los puntos priorizados para la coordinación logística y la asistencia ciudadana.

Actualmente, según una nota de prensa, las labores se mantienen enfocadas en la ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de facilitar las labores de coordinación y apoyar las fases de recuperación del estado.

CANTV continúa desplegada en la entidad, de manera coordinada con las cuadrillas técnicas para respaldar la atención de las comunidades y el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÍA