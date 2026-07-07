Venezuela recibe equipos de potabilización y almacenamiento de agua desde Japón

CIUDAD MCY.- El cargamento de 18 toneladas de asistencia humanitaria que llegó desde Japón a Venezuela aporta insumos estratégicos para la potabilización de agua y el almacenamiento hídrico, al igual que estructuras provisionales para campamentos de emergencia, sectores de amplia experiencia técnica y cultural en el país asiático.

Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) instaló con éxito un hospital de campaña en las inmediaciones del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas.

En ese sentido, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, agradeció al embajador de Japón en el país, Yasushi Sato, el envío de esta ayuda humanitaria, que buscan mitigar los efectos del doble sismo del pasado 24 de junio.

El Gobierno nacional continúa la articulación de esfuerzos y recibe el abrazo solidario de la comunidad internacional para resguardar la salud, la tranquilidad y el bienestar del pueblo venezolano.

FUENTE : EFE

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