Capturan a dos nuevos implicados en el plan terrorista de Plaza Venezuela

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que organismos de seguridad del Estado, capturaron a Carlos Luis Arrieta Márquez, alias “el flaco”; y Aliannis Araujo Lozada, alias “la negra”, quienes están implicados en el plan terrorista desmantelado en Plaza Venezuela en Caracas.

Asimismo, indicó que los criminales fueron capturados en el estado Sucre por los cuerpos de seguridad.

Recordó que alias el flaco, fue quien construyó el explosivo que sería detonado en Plaza Venezuela; mientras que la negra era intermediaria que contacto las bandas en Colombia para llevar adelante los planes desestabilizadores en el país.

“Los organismos de seguridad del Estado los capturaron y gracias a los aportes que ambos han hecho hemos llegado hasta aquí”, expresó al hacer referencia al nuevo arsenal de explosivos incautados.

