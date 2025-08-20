Quedan suspendidas las operaciones y comercialización de drones en el país

Ciudad MCY.- En estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en resguardo de la seguridad, el Gobierno nacional informó este martes la suspensión y prohibición de todas las actividades relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia (RPA), que incluye aeronaves remotamente pilotadas, no pilotadas y aeromodelos, así como sus partes y componentes.

La medida fue anunciada por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, al hacer referencia a la Resolución publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.927.

Esta normativa fue avalada de forma conjunta por los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas; Transporte; y Defensa. La resolución establece la suspensión y prohibición de la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y operaciones de vuelo de este tipo de aeronaves en todo el espacio geográfico nacional.

Esta disposición tendrá una vigencia de treinta (30) días prorrogables, contados a partir del lunes 18 de agosto de 2025. Quedan exceptuados de esta medida los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el ente encargado de garantizar el cumplimiento de esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado.

Asimismo, el INAC tendrá la responsabilidad de resolver cualquier aspecto no previsto en la resolución, en su rol como organismo regulador del uso de aeronaves y fiscalizador de las actividades de la aeronáutica civil. El Gobierno nacional reafirma su compromiso con la protección del espacio aéreo venezolano y la preservación de la seguridades integral del país.

VTV