Caracas afianza vínculos con el Sudeste Asiático y Eurasia durante jornada en Antalya

CIUDAD MCY.- Como parte de la quinta edición del Foro de Diplomacia de Antalya (ADF2026), la delegación de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla una fructífera agenda de alto nivel. La viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Andrea Corao Faría, encabezó una serie de encuentros estratégicos orientados a profundizar los vínculos bilaterales y explorar nuevas potencialidades de cooperación con naciones de Asia, Eurasia y el Sudeste Asiático.

La jornada inició con una reunión clave entre la viceministra Corao Faría y la ministra de Estado de Relaciones Exteriores de la República de Singapur, Gan Siow Huang, con el fin de profundizar la agenda de trabajo conjunto. Asimismo, sostuvo un encuentro con la directora de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la República de Indonesia, Rina Setyawati, donde se discutieron asuntos de interés mutuo para promover futuros intercambios diplomáticos.

En la línea de acercamiento hacia Asia Central, la delegación venezolana dialogó con el director del Instituto Nacional de Iniciativas Estratégicas de la República Kirguisa, Shumkarbek Adilbek Uulu, espacio propicio para la exploración de potencialidades de cooperación mutua entre ambos Gobiernos.

En el ámbito euroasiático, la viceministra conversó con Hikmet Hajiyev, jefe del Departamento de Política Exterior Presidencial de la República de Azerbaiyán, en una ocasión que permitió estrechar contactos significativos con este país. Estos encuentros reafirman la política de apertura y multipolaridad que promueve la diplomacia venezolana en escenarios globales de debate.

La jornada destacó por el sólido respaldo institucional de la República de Türkiye, país anfitrión del evento. En una reunión con el viceministro Z. Levent Gümrükçü, se abordaron asuntos críticos en materia de cooperación y comercio bilateral.

Finalmente, tuvo lugar un encuentro fraterno con el excanciller turco y actual diputado de Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, a quien le agradeció su solidaridad y el interés que ha manifestado el pueblo turco.

FUENTE: MINISTERIO PARA RELACIONES EXTERIORES

FOTO:CORTESÍA