INTT desplegará operativos especiales en diez estados del 20 al 25 de abril

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de fortalecer la seguridad vial y facilitar el acceso a la documentación reglamentaria, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció el cronograma de operativos especiales de trámites vehiculares que se llevarán a cabo desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de abril.
Esta jornada masiva se desplegará en 10 entidades del territorio nacional, en sedes estratégicas para que los ciudadanos puedan gestionar licencias, registros y recibir asesoría técnica especializada.
CRONOGRAMA DE ATENCIÓN POR REGIONES:
Lunes 20 de abril
- Trujillo: Municipio Miranda, C.C. Morillo, Av. Miranda (Sede del Concejo Municipal).
- Yaracuy: San Felipe, Terminal de Pasajeros de Independencia.
Martes 21 de abril
- Distrito Capital: Plaza Venezuela, Torre Banhorient (Sede del Consejo Federal de Gobierno).
- Yaracuy: San Pablo, Colegio de Médicos (Frente a la Plaza Bolívar).
Miércoles 22 de abril
- Sucre: Cumaná, Castillo San Antonio de la Eminencia.
- Nueva Esparta: Altagracia, sede de la Alcaldía de Gómez.
- Bolívar: San Félix, Centro Comunitario Los Batallones.
- Miranda: Carrizal, Salón Simón Bolívar de la Alcaldía del municipio.
Jueves 23 de abril
- Anzoátegui: Puerto La Cruz, C.C. El Cordón (Antiguo Teatro Canaima).
- Falcón: Coro, sector Conejal La Montañita.
- Miranda: Macaracuay, Centro Portugués (Continúa el viernes 24).
Viernes 24 de abril
- Yaracuy: San Felipe, Redvital Makro, Av. Intercomunal.
- Lara: Barquisimeto, C.C. Arena Plaza, en la «Expo Conducir al Día» (Continúa el sábado 25).
- Táchira: La Tendida, U.E. Rafael María Parra.
Sábado 25 de abril
- Caracas: Caricuao, sector UD7, Bloque 8 (Ruiz Pineda).
