Caracas celebra cultura geek con la llegada de la Comic Con

CIUDAD MCY.- La movida del entretenimiento vivió una jornada cargada de energía, baile y creatividad. Jóvenes bailarines, cosplayers, emprendedores y representantes del sector privado se dieron cita para celebrar la cultura pop asiática y el talento nacional en el marco del Proyecto V-Pop y la antesala de la Caracas Comic Con.

​El escenario principal fue el punto de encuentro para diversas agrupaciones de baile que demostraron su destreza en la interpretación de coreografías de K-Pop. Entre las participantes destacó Paola González, integrante de la agrupación Kairo Crew, quien expresó su emoción al presentarse por segunda vez en este tipo de escenarios.

“Estoy muy emocionada porque es mi segunda presentación y este evento me abrió las puertas para tener una nueva experiencia. Lo que más me gusta es que tiene todo lo que abarca el K-Pop, no

hay nada que se salte”, comentó.

Por su parte, Estefany Parra, conocida en la movida artística como Miyaka Serein y profesora de la academia Iconic, resaltó el esfuerzo de sus alumnas al afirmar que su asistencia al evento fue motivada por el deseo de apoyar a las chicas tanto en su etapa de exhibición como en la de competencia.

​La caracterización y el arte del cosplay también tuvieron un rol protagónico durante la jornada, donde los aficionados lucieron elaborados atuendos inspirados en la animación y la música pop coreana.

Diego Montiel, luciendo su propio atuendo caracterizado, compartió su entusiasmo por el crecimiento de estos espacios en el país, asegurando que su fascinación y amor por el K-Pop lo motivaron a asistir al evento, al que calificó como una experiencia de gran magnitud pensada para el disfrute de todos los asistentes.

​El sector comercial y de emprendimiento marcó una presencia destacada, ofreciendo alternativas de personalización y recuerdos para el público. Rubén Balboa, representante del proyecto Planet Press, indicó que se dedican a la sublimación y estampado de piezas como franelas, bolsos, tazas y termos.

Destacó que la dinámica principal de su propuesta radica en el trabajo en vivo durante la feria, lo que permite que los visitantes escojan sus propios parches o diseños y personalicen sus artículos al instante.

La consolidación de estas plataformas de proyección para la juventud venezolana ha sido posible gracias a la alianza entre el sector privado y diversas iniciativas culturales. Evertsi Rigal, CEO de Silicon Valley Venezuela, reafirmó el compromiso de la organización con el desarrollo artístico a través del Proyecto V-Pop.

El vocero señaló que respaldan esta iniciativa por su firme creencia en el talento nacional, con la expectativa y la alegría de brindar a las jóvenes venezolanas la oportunidad de impulsar sus habilidades y proyectarlas tanto en Venezuela como en el resto del mundo.

​Como parte de las actividades y anuncios del día, se promocionó la próxima edición de la Caracas Comic Con, pautada para los días 17 y 18 de octubre de 2026 en el Nivel Eventos del centro comercial Líder.

Este próximo encuentro de la cultura pop contará, además, con la visita especial del actor de doblaje Mario Castañeda, reconocido por ser la voz oficial de Goku para Latinoamérica.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : REFERENCIAL