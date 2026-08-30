Realizado primer ensamble del Eje Centro-Norte de bandas marchantes

La jornada reunió a jóvenes músicos en la sede del instituto regional con el objetivo de consolidar metas rumbo a la agrupación más grande del mundo

CIUDAD MCY.- ‎Con el propósito de afinar detalles para alcanzar el Récord Guinness, se llevó a cabo el primer ensamble del Eje Centro-Norte de las Bandas Marchantes, un encuentro clave para el perfeccionamiento artístico y la integración de las distintas agrupaciones.

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‎Durante la jornada, los conjuntos se reunieron en la sede del Instituto Autónomo Aragüeño para la Supervisión, Organización, Promoción y Protección de las Bandas Marchantes, donde mejoraron detalles técnicos, rítmicos y de ejecución interpretativa.

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‎La práctica colectiva permitió evaluar la cohesión instrumental y el nivel de preparación de los jóvenes, evidenciando un alto grado de disciplina y pasión por la formación musical.

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‎Este despliegue tiene como marco de acción la meta de conformar la banda marchante más grande del mundo, junto a las demás agrupaciones de todo el país, impulsando un trabajo formativo continuo que proyecte el talento aragüeño a nivel nacional e internacional.

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‎La iniciativa forma parte de las políticas de proyección del talento y la juventud promovidas por el Gobierno nacional y regional.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS : CORTESIA BANDAS MARCHANTES DE ARAGUA