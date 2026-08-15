Cardiológico de Aragua brinda respuestas a pacientes con trastornos cardíacos

La atención incluyó la colocación gratuita de marcapasos a pacientes captados mediante el 1×10 del Buen Gobierno y valorados por el servicio de electrofisiología

CIUDAD MCY .- Pacientes que solicitaron atención a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno recibieron implantes gratuitos de marcapasos durante una jornada desarrollada en el Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Aragua (Cedocabar).

La jornada contó con la presencia del director de la Red Hospitalaria del estado Aragua, Fernando Solórzano, y del director general del Cedocabar, Joaquín Crespo. La actividad se desarrolló en el marco del Plan Salud y Vida 2026, política de protección social impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro para la Salud, Carlos Alvarado.

RESPUESTA A LAS NECESIDADES CARDÍACAS

Crespo explicó que el centro viene desarrollando de manera progresiva jornadas de implante de marcapasos, con procedimientos rigurosos que aseguran la efectividad de la intervención.

“El día de hoy estábamos dando continuidad de forma progresiva a las jornadas de implante de marcapasos que venimos realizando desde el día miércoles, jueves, viernes y hoy sábado”, señaló.

En este mismo sentido, el director general del Cedocabar destacó que la institución atiende mensualmente a más de 5 mil pacientes con afecciones cardiovasculares, consolidándose como un centro de referencia nacional para este tipo de patologías.

Entre los casos atendidos se encuentran pacientes con “trastornos de conducción”, condición caracterizada por una frecuencia cardíaca menor a la normal y que puede requerir la implantación de un marcapasos para regular el funcionamiento del corazón.

ARTICULACIÓN QUE GENERA RESPUESTAS

Por su parte, el director de la Red Hospitalaria en la entidad, Fernando Solórzano, resaltó la capacidad de respuesta de la red pública sanitaria ante los casos que requieren atención cardiovascular especializada.

Al mismo tiempo, Solórzano resaltó el respaldo institucional que hace posible la atención de estos casos y la articulación entre los distintos niveles para garantizar la realización de los procedimientos requeridos.

“Esto es gracias al respaldo contundente de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de nuestro ministro de Salud, Carlos Alvarado, nuestra vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y nuestra autoridad única de Salud, Yosmary Lombano”, expresó el director de la Red Hospitalaria.

RESPUESTA EFECTIVA

Para las familias, la colocación de estos dispositivos representa también una respuesta concreta ante una condición que afecta la salud de sus seres queridos.

Ana del Carmen Bermejo agradeció la atención recibida por su madre, quien presentaba una frecuencia cardíaca muy baja y requería la colocación de un marcapasos.

“Mi mamá ya tiene su marcapasos y eso nos devuelve la tranquilidad que necesitábamos. Estamos realmente agradecidos”, manifestó Bermejo, al reconocer la atención recibida y la labor del equipo médico.

Cada marcapasos colocado representa para los pacientes atendidos una respuesta ante su condición cardiovascular y, para sus familias, la posibilidad de afrontar con mayor tranquilidad el cuidado de sus seres queridos.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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