Gobierno de Aragua consolida plan integral de saneamiento en costas de Aragua

CIUDAD MCY.-Como parte de una política sostenida para potenciar el turismo, la salud pública y el desarrollo sustentable en el litoral aragüeño, el Gobierno Bolivariano de Aragua mantiene desplegado un plan intensivo de saneamiento ambiental en las comunidades y balnearios de las costas aragüeñas.

La iniciativa busca optimizar la gestión de residuos sólidos en los principales polos turísticos de la entidad, garantizando entornos limpios y seguros tanto para los habitantes locales como para miles de visitantes.

El operativo, ejecutado por Fundaragua, en articulación con el equipo de trabajo de Costaragua, ha permitido atender de manera directa a más de 200 familias mediante la incorporación estratégica de un camión compactador de última generación.

Entre los sectores priorizados dentro del plan de abordaje ambiental destacan: ejes residenciales y comerciales, avenida principal, calle Bolívar y callejón Vallecito de Ocumare de la Costa. Entre las comunidades costeras resultaron favorecidas, Cruz de Mayo, El Muelle y Cata Privada, Bahía de Cata y la vía principal hacia Cuyagua.

La implementación de estas jornadas responde a las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y se consolidan bajo el liderazgo de la gobernadora de Aragua y vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez. El trabajo de campo se desarrolla en coordinación institucional con el alcalde del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Wilmer Leal, y el secretario general de Servicios Públicos del estado, Rodolfo Ramírez.

Estas acciones forman parte de la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria, enfocada en la modernización, eficiencia e integralidad de los servicios públicos, proyectando a la costa aragüeña como un referente nacional de turismo sostenible y calidad de vida.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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