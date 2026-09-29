Cardiológico de Maracay celebra la Semana del Corazón promoviendo la salud de los aragüeños

La institución mantiene sus puertas abiertas para latear al ritmo de la comunidad y seguir resguardando la vida de cada ciudadano

CIUDAD MCY.- En el marco de la Semana del Corazón, el Cardiológico de Maracay desplegó una exitosa jornada de salud integral, con el firme propósito de sembrar conciencia sobre el cuidado cardiovascular.

El doctor Orlando Santos, representante de la institución, resaltó el éxito del abordaje médico y la masiva participación de la colectividad.

Durante la actividad realizada en la sede del centro especializado, los ciudadanos asistentes

recibieron atención directa a través de consultas de cardiología, despistaje de hipertensión arterial, evaluación nutricional y entrega de tratamientos preventivos.

GRAN CAMINATA

Entre las actividades proyectadas para el próximo viernes destacan una caminata familiar por la salud, sesiones guiadas de bailoterapia y torneos de disciplinas de bajo impacto, diseñadas para integrar a pacientes, profesionales de la medicina, atletas y familias aragüeñas.

Adicionalmente, comentó el médico que los eventos deportivos estarán acompañados por estaciones de hidratación, puntos de despistaje de hipertensión arterial y charlas al aire libre sobre nutrición equilibrada.

El punto de partida será en el Parque el Ejercito (mejor conocido como Las Ballenas) con el punto de hidratación en el Cardiológico Bolivariano Aragua. El punto de llegada será el Parque Raúl Villanueva, dónde se esperan muchas sorpresas con la participación de destacados artistas.

«Hoy demostramos que la mejor medicina para el miocardio combina la atención oportuna con el movimiento constante. El deporte y la prevención son nuestros mejores aliados, dijo Santos.»

EXCELENTE ATENCIÓN MÉDICA

Durante el operativo, pacientes de diferentes municipios de la entidad, acudieron al centro asistencial para someterse a chequeos generales, controles de tensión arterial, descarte de glicemia y evaluaciones especializadas a cargo de médicos internistas y cardiólogos.

El señor Domingo Marreno, proveniente del municipio Santiago Mariño catalogó el abordaje como “fenomenal y maravilloso”, al tiempo que hizo un llamado a la colectividad para aprovechar el despliegue asistencial.

“Tienen que venir, hay facilidades de transporte y no hay excusa para quedarse en casa”.

Mientras tanto la ciudadana Lina Rivas, quien asistió como acompañante de una familiar hospitalizada y fue incorporada de forma preventiva a los despistajes, valoró la inmediatez de la respuesta médica.

“Es una atención especial y completa que se brinda para todo el mundo, sin cortapisa alguna y totalmente gratis”.

Asimismo, la paciente Ana Duque, residente de El Castaño, expresó su gratitud hacia el cuerpo de enfermería y el equipo médico, enfatizando el alivio económico que supone la dotación directa de medicinas.

“Nos sentimos conformes y bendecidos, porque los insumos son una ayuda enorme en el contexto actual”.

REINA BETANCOURT|CIUDAD MCY

FOTOS: CIUDAD MCY