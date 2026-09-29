Trabajadores y visitantes del Zoológico Las Delicias de Maracay recibieron atención de salud

CIUDAD MCY.-En reconocimiento a la labor de quienes resguardan la fauna y la recreación, el Sistema Público Nacional de Salud tomó las instalaciones del Zoológico de Las Delicias de Maracay para realizar un abordaje médico especializado.

En la jornada fueron beneficiadas 65 trabajadores de la institución entre los que destacan; médicos veterinarios, cuidadores, guías, personal administrativo y obreros y se sumaron algunos visitantes del lugar.

El operativo se desarrolló para cumplir con las políticas de salud que impulsa la presidenta Delcy Rodríguez junto al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, con la premisa de descentralizar la atención médica especializada.

En el ámbito regional, el abordaje se materializó gracias a las políticas de la gobernadora Joana Sánchez mediante su Plan de la Aragüeñidad, acercando el derecho a la salud gratuita directamente a espacios de recreación.

La jornada, liderada por el equipo multidisciplinario del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) La Cooperativa brindó 378 beneficios de salud y permitió realizar 85 consultas médicas, distribuidas en 11 de Medicina General, 11 de Gastroenterología, 10 de Fisiatría, 10 de Optometría, 9 de Medicina Interna, 9 de Oftalmología, 7 de Odontología, 6 de Pediatría, 6 de Nutrición, 5 de Ginecología y Obstetricia, y 1 de Diabetología.

Asimismo, se registraron 80 atenciones complementarias en salud, que incluyeron sesiones educativas preventivas, 14 procedimientos odontológicos desglosados en siete sesiones educativas específicas y siete pacientes referidos a centros especializados junto a la toma de una citología.

El personal de enfermería aplicó 130 pesquisas clínicas de peso y talla y controles de hipertensión arterial e inmunizó a la población con 17 dosis de vacunas de SRP, Fiebre Amarilla, Pentavalente y Polio.

Finalmente, las 65 personas tambien recibieron atención farmacéutica directa con un total de 3900 unidosis de medicamentos recibidos.

Yosmary Lombano, autoridad única de salud en la entidad aragüeña, de forma muy natural exaltó la importancia de cuidar a quienes diariamente sirven al público.

“Consolidar el sistema preventivo y especializado dentro de las instituciones nos permite avanzar hacia una Venezuela humana, donde protegemos integralmente la salud de nuestros trabajadores, médicos veterinarios y cuidadores, reconociendo su esfuerzo diario con medicina gratuita y de la más alta calidad profesional”, puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD

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