Caribes de Anzoátegui anunció sus primeros importados para la campaña 2026-2027

CIUDAD MCY.- Caribes de Anzoátegui tiene una misión en la campaña 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y es lograr el título que se les hizo esquivo, en la zafra pasada.
Para lograr esa meta el conjunto aborigen ya tiene confeccionado a parte de sus jugadores importados, que los ayudará a lograr ese objetivo en esta zafra.
Así lo informó el Gerente Deportivo de Caribes de Anzoátegui, Otto Padrón Maldonado, en el programa El Infield Podcast.
El dirigente de la novena anzoatiguense, indicó que el cubano José Ramón Rodríguez será quien lidere el staff de jugadores importados.
El serpentinero de 34 años de edad fue quien comandó la rotación de pitchers, de los dirigidos por Asdrúbal Cabrera.
Rodríguez dejó un registro en la ronda regular de tres victorias, cuatro derrotas y una efectividad de 4.24, en 57.1 episodios.
José Ramón estará acompañado de otro lanzador conocido por la afición anzoatiguense, como es Francis Peguero.
El lanzador dominicano pitchó 22.2 innings en la campaña pasada y su efectividad quedó en 3.97.
Una de las novedades que anunció Otto Padrón, a los periodistas Freddy Chersia, Efrain Zavarce y Carlos Valmore Rodríguez es la contratación del lanzador panameño Bryan Cáceres.
El derecho de 26 años de edad tuvo experiencia en ligas menores, con Nacionales de Washington.
Cáceres ya tuvo la oportunidad de pitchar en Venezuela, en la reciente Temporada de la Liga Mayor con Guerreros de Lara.
Él serpentinero centroamericano .386, en 30.1 innings de labor.
Se espera que en los próximos días Caribes de Anzoátegui anuncie otros jugadores foráneos que integrarán el staff.
FUENTE : EL FOCO
FOTO : REFERENCIAL