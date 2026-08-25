Caribes de Anzoátegui anunció sus primeros importados para la campaña 2026-2027

CIUDAD MCY.- Caribes de Anzoátegui tiene una misión en la campaña 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y es lograr el título que se les hizo esquivo, en la zafra pasada.

‎Para lograr esa meta el conjunto aborigen ya tiene confeccionado a parte de sus jugadores importados, que los ayudará a lograr ese objetivo en esta zafra.

‎Así lo informó el Gerente Deportivo de Caribes de Anzoátegui, Otto Padrón Maldonado, en el programa El Infield Podcast.

‎El dirigente de la novena anzoatiguense, indicó que el cubano José Ramón Rodríguez será quien lidere el staff de jugadores importados.

‎El serpentinero de 34 años de edad fue quien comandó la rotación de pitchers, de los dirigidos por Asdrúbal Cabrera.

‎Rodríguez dejó un registro en la ronda regular de tres victorias, cuatro derrotas y una efectividad de 4.24, en 57.1 episodios.

‎José Ramón estará acompañado de otro lanzador conocido por la afición anzoatiguense, como es Francis Peguero.

‎El lanzador dominicano pitchó 22.2 innings en la campaña pasada y su efectividad quedó en 3.97.

‎Una de las novedades que anunció Otto Padrón, a los periodistas Freddy Chersia, Efrain Zavarce y Carlos Valmore Rodríguez es la contratación del lanzador panameño Bryan Cáceres.

‎El derecho de 26 años de edad tuvo experiencia en ligas menores, con Nacionales de Washington.

‎Cáceres ya tuvo la oportunidad de pitchar en Venezuela, en la reciente Temporada de la Liga Mayor con Guerreros de Lara.

‎Él serpentinero centroamericano .386, en 30.1 innings de labor.

‎Se espera que en los próximos días Caribes de Anzoátegui anuncie otros jugadores foráneos que integrarán el staff.

FUENTE : EL FOCO

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