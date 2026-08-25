Venezuela remonta ante Bulgaria y vuela a cuartos de final del Mundial Sub-17 de Voleibol

La selección avanza a los cuartos de final, donde se medirá al ganador de la serie entre Brasil e India por un pase a las semifinales mundiales este jueves

CIUDAD MCY.- La selección de Venezuela masculina de voleibol sub-17 logró una remontada histórica al vencer 3-2 a su similar de Bulgaria en los octavos de final del Campeonato Mundial de la categoría, disputado en Qatar.

El encuentro arrancó cuesta arriba para los dirigidos por el director técnicoJosé Pérez Marín, quienes cedieron en dos parciales sumamente reñidos por 30-28 y 25-17 El combinado nacional demostró una impresionante fortaleza mental para revertir un marcador adverso de dos sets abajo y meterse de forma heroica entre los ocho mejores equipos del planeta.

Lejos de rendirse ante los europeos, Venezuela reaccionó con contundencia en los siguientes sets, dominando la red con parciales de 25-19 y 25-18 para forzar el decisivo quinto set. En el tie-break, los juveniles venezolanos mantuvieron la concentración en los momentos de mayor presión, sellando el triunfo con un parcial de 15-12 que desató la celebración en la cancha. Con esta victoria sin precedentes en categorías formativas, la selección avanza a los cuartos de final, donde se medirá al ganador de la serie entre Brasil e India por un pase a las semifinales mundiales este jueves.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL