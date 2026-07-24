Carlos Carrasco lanzará en la pelota de Corea del Sur

CIUDAD MCY.- Tras una campaña 2026 de altos y bajos con Bravos de Atlanta, en la campaña 2026, el lanzador venezolano Carlos Carrasco decidió tomar sus maletas y tomar rumbo hacia Asia.

El serpentinero larense firmó con el equipo LG Twins Seoul, de la Liga Coreana de Béisbol (KBO).

Carrasco, con una vasta experiencia en las mayores, ahora tendrá un nuevo reto, en una de las ligas competitivas del lejano oriente.

En la campaña 2026, Bravos de Atlanta tenía entre “La Gran Carpa” y Triple A.

Con el equipo grande, Carrasco no corrió con suerte al lanzar 16.2 innings de labor. El criollo no tuvo ni victorias, ni derrotas y su efectividad fue de 5.94.

Mientras, que con el Gwinnett Stripers si tuvo mejores números, al tener registro de dos victorias y un revés en 35.1 innings de labor.

Aunque aún queda poco más de mes y medio para que culmine la Temporada regular, el equipo LG Twins Seoul buscará acceder a los playoffs.

El equipo donde estará Carlos tiene en este momento registro de 52 victorias y 38 reveses y está a dos juegos del primer lugar, que ocupa Samsung Lions.

Solo tocará esperar que Carrasco se adapte lo más rápido posible, a su nueva organización y al béisbol coreano.

FUENTE : SPORTSVENEZUELA

FOTO : CORTESÍA