Casa Museo San Juan Bautista inicia nueva etapa en Ocumare

La recuperación integral del inmueble rescata un espacio de valor histórico para la comunidad costera y fortalece la difusión de las tradiciones que forman parte de la identidad aragüeña.

CIUDAD MCY.- Las puertas de la Casa Museo San Juan Bautista volvieron a abrirse en Ocumare de la Costa de Oro tras un proceso integral de rehabilitación que permitó rescatar un espacio emblemático destinado a la conservación de la memoria histórica y cultural de la comunidad.

La inauguración estuvo encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto a la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo; el secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás González; el secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, Orlando Molina, el alcalde Wilmer Leal y habitantes de la localidad, quienes celebraron la recuperación de una infraestructura vinculada a las tradiciones y expresiones culturales del municipio.

La información fue compartida por la máxima autoridad regional a través de sus redes sociales, donde se vio alegre compartiendo con los presentes y realzando la cultura local.

“Las banderas de la cultura y la tradición seguirán ondeando en cada rincón de Aragua para enaltecer la aragüeñidad que caracteriza a nuestra gente”, reza el texto de la publicación en referencia a las acciones impulsadas para la preservación del patrimonio regional, en articulación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro de Cultura, Raúl Cazal y la ministra de Turismo, Daniela Cabello.

ESPACIO RECUPERADO PARA LA MEMORIA COLECTIVA

La intervención contempló labores de recuperación tanto en áreas externas como internas del inmueble. Entre las acciones ejecutadas destacan el saneamiento de frisos deteriorados, aplicación de estuco y pintura en paredes, rehabilitación de techos, así como el acondicionamiento de puertas, ventanas y elementos metálicos para garantizar mejores condiciones de conservación.

Las mejoras también alcanzaron los sistemas eléctricos mediante la canalización y adecuación del cableado, instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias decorativas y direccionales en salones, pasillos y áreas expositivas, permitiendo el funcionamiento óptimo de los espacios destinados al recorrido de visitantes.

En materia de servicios, fueron optimizados los sistemas de agua potable y aguas servidas con la instalación de nuevas piezas sanitarias, tanques de almacenamiento y equipos de bombeo, además del acondicionamiento de las áreas de baño y cocina. Asimismo, se adecuó el sistema de drenaje pluvial mediante la colocación de canales y estructuras para la conducción y recolección de aguas de lluvia.

PATRIMONIO E IDENTIDAD

La rehabilitación incluyó además la adecuación museográfica de los espacios internos, dando forma a la Casa Museo San Juan Bautista como un lugar destinado a resguardar elementos representativos de la historia y la identidad cultural de Ocumare de la Costa de Oro.

Con esta obra, la entidad incorpora un nuevo punto de encuentro para la difusión de las tradiciones populares, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la preservación de las manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos costeros aragüeños.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA