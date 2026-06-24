Dragado del río Turmero avanza en segunda etapa

El equipo de labores usa maquinaria pesada para el desazolve y ampliación del cauce, hecho que favorece a 4 mil 200 familias de la comuna Ecoambiental Agroturística Paraparal, municipio Francisco Linares Alcántara.

CIUDAD MCY.- Desde el mes de noviembre, en el municipio Francisco Linares Alcántara se ejecutan una serie de acciones para la mitigación de riegos, frente a la temporada de lluvia. Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, tres jumbo, cuatro retroexcavadoras y dos camiones volteo, se hace frente a las distintas afluentes de la jurisdicción.

En ese contexto, el alcalde Víctor Bravo dio a conocer el inicio de la segunda etapa de trabajos en el río Turmero, a la altura de la comuna Ecoambiental Agroturística Paraparal.

Esta fuente de agua posee 11 kilómetros de extensión y, una creciente de la misma puede significar el riesgo sanitario y habitacional para el 60% de la población.

“Venimos con el mantenimiento de los siete kilómetros pendientes del primer momento, con la intención de asegurar a las comunidades Santa Bárbara, Barrio Venezuela y la comuna Gran Cacique Coropo, que se ubican al final”, comentó el burgomaestre.

Para evitar contingencias durante el invierno se realiza un abordaje integral de la zona, esto incluye: desazolve, dragado del suelo y laterales, corrección de la curvatura y ampliación del cauce.

Uno de los logros de este esfuerzo es la disminución de los niveles de agua que afectaban la movilidad de la familias que residen aledañas al rio, pues desde el comienzo de obra hasta la actualidad descendió por lo menos 1.30 metros.

“Esto es gracias al acompañamiento y financiamiento de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez (…) desarrollamos con eficiencia cada una de las respuestas al pueblo”, apuntó Bravo.

Otro punto vital dentro del territorio es Caño Colorado, donde culminó la limpieza tras poco más de un mes de intervención. “Más de tres kilómetros fueron despejados, al igual que los canales de aguas pluviales que allí se descargan”, puntualizó el Alcalde.

Will Mayorkin, habitante de la comuna Ecoambiental Agroturística Paraparal, específicamente del sector Daniel Zacarías, expresó su agradecimiento con las autoridades por esta importante labor: “lo esperábamos desde hace mucho tiempo, Hace ya varios años la comunidad estaba pidiendo esta respuesta y nunca se había hecho con esta magnitud”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS :CORTESÍA