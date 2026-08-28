Celebrada con éxito clínica deportiva de fútbol campo en el municipio Sucre

Más de 250 niños recibieron instrucción en esta disciplina deportiva por intermedio de los integrantes del cuerpo técnico y jugadores del Aragua Fútbol Club

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de continuar fortaleciendo la masificación deportiva y brindar espacios de formación a las nuevas generaciones, este viernes se desarrolló una clínica deportiva de fútbol campo en el estadio Aguirre de Cagua, municipio Sucre, con la participación de más de 250 niños y niñas de la localidad.

La jornada contó con el acompañamiento de jugadores del equipo profesional Aragua Fútbol Club y su cuerpo técnico, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con los jóvenes futbolistas, en una actividad que permitió promover la práctica deportiva, la disciplina y la identificación de nuevos talentos en la entidad.

Durante la jornada, el director técnico del Aragua Fútbol Club, Javier Villafraz, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para acercar el deporte profesional a las comunidades.

“Estamos en el municipio de Sucre en esta clínica deportiva con más de 250 niños de esta zona. Esto es gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez en pro de seguir masificando el deporte en el estado Aragua”.

Villafraz resaltó además el compromiso del cuerpo técnico y los jugadores del club con el desarrollo deportivo regional.

“Para nosotros como cuerpo técnico, para los jugadores que nos están acompañando, es un orgullo estar con estos niños. Esperemos que esto se siga haciendo en otros municipios y estamos a disposición para seguir apoyando el deporte aragüeño”, expresó.

Por su parte, Edgardo Díaz, vicepresidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) y presidente del Aragua Fútbol Club, agradeció a las autoridades municipales por sumarse a la iniciativa y destacó el despliegue deportivo que se viene desarrollando en diferentes municipios de la entidad.

“Nos encontramos en el municipio de Sucre, en el Polideportivo Aguirre, donde hemos organizado una clínica de fútbol con el Aragua Fútbol Club. Le agradecemos al alcalde Wilson Coy y a la Dirección de Deporte por aceptar la actividad y ser parte de esta maravillosa organización”, manifestó Díaz.

El vicepresidente del IRDA explicó que estas actividades forman parte de un plan de trabajo orientado a recorrer los municipios aragüeños mediante campamentos y clínicas deportivas, con el propósito de promover la participación de niños y jóvenes y contribuir a la búsqueda de talento en distintas disciplinas.

“Han sido días fabulosos con el voleibol, el fútbol sala y hoy le toca al fútbol. Y el día sábado nos dirigimos hacia el municipio Libertador con el baloncesto 5×5 y con el baloncesto 3×3”, indicó.

De esta manera el gobierno bolivariano de Aragua a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua, mantiene estas jornadas de encuentro entre el deporte profesional y las comunidades, generando oportunidades para que los niños y jóvenes aragüeños tengan acceso a espacios de formación y puedan proyectarse en el ámbito deportivo.

PRENSA IRDA

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