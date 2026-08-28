Cleba homenajeó a Fundacite Aragua por su trigésimo séptimo aniversario

La jornada ratificó que el conocimiento en la entidad aragüeña se cultiva con vocación social, lo que reafirma que en Venezuela se construye ciencia para la vida, para el desarrollo productivo y fomentar la paz

CIUDAD MCY.- Con el propósito de rendir homenaje a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite – Aragua), en su trigésimo séptimo aniversario, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) celebró una Sesión Especial en el auditorio del Comando Central de la Policía de la entidad.

El acto solemne estuvo encabezado por la presidenta del Cleba, legisladora Katiana Hernández; acompañada por la viceministra de Investigación y Generación del Conocimiento Científico, Carmen Virginia Liendo; la presidenta de Fundacite – Aragua, América Fonseca, quien asumió la responsabilidad de ser la Oradora de Orden y el cuerpo de parlamentarios del ente legislativo.

En el recinto, se otorgaron condecoraciones a los niños y jóvenes del Semillero Científico, a las brigadas comunales y a diversas instituciones de la región que tejen diariamente la red del desarrollo tecnológico local.

La legisladora Hernández exaltó las directrices orientadas por la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y por Joana Sánchez desde la Gobernación de Aragua, destacando la perfecta articulación entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y los planes de desarrollo territorial.

«El parlamento se llena de felicidad al exaltar y reconocer un año más de esta fundación vital para el país», aseveró la legisladora.

Por su parte, la viceministra enfatizó que la ciencia en Aragua ha dejado de ser una teoría de laboratorio para convertirse en una herramienta viva de emancipación.

PROGRAMAS INNOVADORES

Liendo subrayó el impacto positivo de programas bandera como la Alianza Científico-Campesina, que vincula a investigadores con productores de rubros estratégicos como cacao, café, caña de azúcar y maíz, así como la iniciativa Cayapa Heroica, clave para el rescate y mantenimiento de equipos médicos hospitalarios frente a las sanciones internacionales.

La viceministra detalló los avances del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en materias de salud, destacando las terapias con células madre y la fabricación de prótesis óseas por medio de la robótica y nuevos materiales.

Asimismo, mencionó que tras la adhesión de Funvisis al ministerio, están fortaleciendo la red sismológica, realizando estudios de microzonificación en ciudades vulnerables como Maracay y Valencia, e incorporando áreas pedagógicas en los centros didácticos para que niños sepan cómo actuar con templanza ante estos eventos naturales.

Mientras tanto, Marcelo Sánchez, secretario general de la Secretaría de Transformación de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología del Gobierno Bolivariano de Aragua, resaltó la importancia de este 37 aniversario, reconociendo el trabajo que viene ejecutando Fundacite junto al Semillero Científico en todos los municipios del estado Aragua.

“Hemos tenido un excelente desempeño en las competencias que han habido de robótica, inteligencia artificial y de astronomía, cuenten con nosotros para darle ese impulso y apoyo en todos los territorios del estado para que el trabajo de Fundacite se vea reflejado en el talento de los niños aragüeños” detalló.

Por otra parte, América Fonseca, presidenta de Fundacite – Aragua, ente adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, agradeció el importante gesto del Cleba, ya que por primera vez se realiza una sesión especial a nombre de Fundacite.

En esa misma línea, añadió que este año tienen como meta fortalecer el Centro Didáctico de la Enseñanza, que forma parte de los Semilleros Científicos, y anunció una serie de proyectos en el área de salud, entre ellos, el diseño de un laboratorio de ortoprótesis para atender a personas discapacitadas por pérdida de un miembro. “La ciencia debe salir de los laboratorios y resolver los problemas básicos del pueblo”, dijo.

REINA BETANCOURT

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