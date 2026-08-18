Cenaf celebrará Día Mundial de la Fotografía con esta jornada

CIUDAD MCY.- Cada 19 de agosto el mundo se reúne para celebrar el Día Mundial de la Fotografía, fecha que desde el año 1839 recuerda la importancia de guardar y preservar la historia y cada uno de los momentos de la humanidad, además de conmemorar esta técnica artística creativa.

Para ello, el Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf) invita a los fotógrafos de Caracas a participar en la Cayapa fotográfica, una jornada de registro visual que busca retratar el patrimonio, cotidianidad, cultura a través de los paisajes de la emblemática ciudad capitalina.

El recorrido se llevará a cabo este miércoles a partir de las 8:30 a. m., siendo la estación del Metro de Parque Miranda el punto de encuentro, iniciando en dirección a Parque Cristal.

De este modo, la Cayapa es una oportunidad única no solo para el registro fotográfico, sino para compartir conocimientos, promover el arte visual y reconocer la importancia histórica de esta disciplina.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA