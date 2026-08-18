Secretaría de Cultura afina su programación y entrega uniformes a su personal

El equipo institucional afianzó la programación semanal de formación, esparcimiento y concienciación vial en las comunidades

CIUDAD MCY.- ‎La Secretaria de Cultura del estado Aragua, realizó una reunión de planificación, con el fin de coordinar el despliegue de actividades artísticas y educativas previstas para los próximos días.

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‎Durante el encuentro, el secretario de cultura de la entidad, Nicolás González, junto al equipo de trabajo repasaron la programación de calle que inicia los días martes con la Jornada de Cultura Vial, que llevará mensajes de prevención, concienciación ciudadana y educación de tránsito a los usuarios de las principales calles y avenidas.

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‎La agenda semanal continuará los jueves con el despliegue del Plan Vacacional «Venezuela Ríe 2026», un programa recreativo orientado a brindar dinámicas de esparcimiento, actividades de animación y entretenimiento a los niños y niñas de las comunidades aragüeñas durante el receso escolar.

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‎Para el día viernes se programa la realización de la Gran Toma Cultural, una jornada comunitaria enfocada en la recuperación de espacios públicos y la promoción de las distintas manifestaciones artísticas locales, para proyectar el talento de cultores y agrupaciones emergentes en el territorio regional.

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‎De forma complementaria, en la jornada se concretó la dotación oficial de nuevos uniformes a todo el personal de planta de la Secretaría de Cultura. La asignación de la indumentaria institucional persigue optimizar las condiciones de trabajo del equipo técnico y administrativo encargado de ejecutar los abordajes en las comunidades.

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‎Las acciones se desarrollaran en cumplimiento a las estrategias del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, reforzar la identidad local y el rescate de las tradiciones en la jurisdicción.

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‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESIA