Centros comerciales venezolanos se suman a ahorro energético

CIUDAD MCY .- Los centros comerciales de Venezuela acordaron sumarse a un plan para el ahorro de la electricidad, informaron este martes representantes del gremio y autoridades del Gobierno Nacional.

En una transmisión de VTV, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, informó sobre una reunión con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para establecer una mesa de trabajo junto a la cámara de centros comerciales y acordar el uso racional de la electricidad.

Por su parte, la directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, señaló que se racionará el uso de la energía en escaleras mecánicas y ascensores de estos lugares.

Además, explicó que los centros comerciales con capacidad de autogeneración comenzarán a utilizarla en determinados horarios para reducir el impacto del consumo eléctrico.

«Esta mesa de trabajo tuvo bastante éxito porque conversamos acerca de toda la problemática que enfrenta el país. (…) Lo importante es que ya se llegó a acuerdos, que ya muchas de estas prácticas ya veníamos haciéndolas los centros comerciales en años anteriores», declaró Itriago.

CIUDAD MCY | AGENCIAS

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