Cercanía y diálogo marcan encuentros de autoridades en Aragua

Las jornadas desarrolladas en los municipios Francisco Linares Alcántara y Sucre permitieron a las familias exponer sus principales inquietudes, recibir información sobre las acciones previstas en materia eléctrica y conocer las medidas desplegadas tras las afectaciones sísmicas

CIUDAD MCY.- Escuchar a las comunidades y llevar información de primera mano marcó el desarrollo de un encuentro con las familias de Fundocoropo, en el municipio Francisco Linares Alcántara, centrado en las condiciones del servicio eléctrico y las medidas previstas para preservar su estabilidad.

La jornada contó con la presencia de los diputados a la Asamblea Nacional, Mervin Maldonado, Manuel Hernández y José Gregorio Colmenares; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; y el alcalde de la municipalidad, Víctor Bravo, quienes compartieron con los habitantes y conocieron sus principales inquietudes.

Durante el recorrido, las familias recibieron información sobre los posibles efectos asociados al fenómeno climático “Super Niño” y las medidas previstas para contribuir a la estabilidad del suministro eléctrico.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE CAGUA

En este mismo contexto, en las Residencias “Nathalie”, municipio Sucre, Maldonado encabezó un encuentro con los vecinos, acompañado por los diputados Manuel Hernández y José Gregorio Colmenares y el alcalde Wilson Coy.

Durante la asamblea, los representantes atendieron las inquietudes planteadas por los residentes y constataron las acciones articuladas desde los distintos niveles de gobierno tras las afectaciones generadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

El encuentro permitió mantener un espacio de comunicación directa con las familias y revisar las medidas desplegadas para contribuir a la tranquilidad de las comunidades, en el marco de la Gran Misión Venezuela Renace.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA