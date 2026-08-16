Realizada jornada de limpieza en el Hospital Central de Maracay

El plan quincenal de saneamiento preventivo continuará desarrollándose de forma programada en la red hospitalaria y de ambulatorios de la entidad

CIUDAD MCY .- Con la finalidad de garantizar la salubridad y la optimización de los espacios hospitalarios en la entidad, instituciones del Ejecutivo regional desplegaron una gran jornada de limpieza integral y saneamiento preventivo en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM) y la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud).

El operativo bisemanal contó con la participación de trabajadores de Fundaragua, Fundaparques, Corposalud y Ateneo de Maracay, en aras de asegurar espacios pulcros, confortables y óptimos para el beneficio directo de todos los pacientes aragüeños.

Durante el abordaje institucional, el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez, destacó la constancia de este plan integral de mantenimiento. «Aquí, por instrucciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez, mantenemos un despliegue permanente en el Hospital Central de Maracay, realizando de forma sistemática un fregado e higienización preventiva cada 15 días para preservar nuestras áreas críticas de salud», enfatizó Gutiérrez.

Por su parte, el vicepresidente de Fundaragua, Andrews Camacho, resaltó la articulación institucional durante la jornada: «Nos encontramos desplegados en esta gran jornada especial dirigida al área de la salud de nuestro estado Aragua, uniendo esfuerzos técnicos y humanos para dar respuesta inmediata y continua a las necesidades del pueblo», expresó.

Asimismo, la autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, valoró el impacto positivo de estas cuadrillas de embellecimiento e higiene.

«Expresamos nuestro reconocimiento a todo el equipo de Fundaragua y a la gestión regional por articular estas acciones que se extienden de manera simultánea a la Corporación de Salud.

Lombano recordó que para la gobernadora Joana Sánchez la salud es prioridad en Aragua, y cumplir rigurosamente con este mantenimiento quincenal garantiza ambientes dignos para la atención médica», afirmó.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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