Cercanía y sensibilidad marcan jornadas de trabajos en el HCM

Como cada sábado autoridades regionales siguiendo las instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, compartieron de manera cercana con los pacientes y familiares escuchando sus experiencias, atendiendo inquietudes y brindando palabras de aliento.

CIUDAD MCY.- Bajo la premisa de la humanidad que hoy rige al Hospital Central de Maracay (HCM), alejándolo de ser un entorno frío y oscuro, el nosocomio se convirtió en un espacio de acompañamiento, solidaridad y empatía al acoger una jornada de atención social para pacientes hospitalizados y sus familiares, transformando un día gris en un momento de encuentro, cariño, consuelo y cercanía para quienes atraviesan la espera lejos de casa.

La actividad realizada en las instalaciones de los pisos 1, 2 y 5 del centro de salud, fue encabezada por la secretaria de despacho de la Gobernación del estado Aragua, Belén Arteaga; la secretaria de la cuarta transformación, Gipsy Colmenares; la directora del HCM, Elba Petit y la directora de la Fundación «El Niño Simón» Aragua, Mónica Herrera, quienes compartieron de manera cercana con los pacientes, escuchando sus experiencias, atendiendo inquietudes y brindando palabras de aliento a familias que, entre la espera y la esperanza, permanecen junto a sus seres queridos, sosteniéndolos con presencia, afecto y fortaleza en momentos de especial sensibilidad.

La jornada de acompañamiento de las autoridades trascendió lo protocolar, con una visita a las féminas que recientemente se convirtieron en madres, donde llevaron a cabo una mano amiga con detalles importantes para su recuperación.

Cabe mencionar que está a iniciativa se inscribe en una visión de gestión impulsada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez que reconoce la dimensión humana de la atención pública, entendiendo que el respaldo del estado también se manifiesta en la cercanía, la escucha y el acompañamiento emocional, especialmente en contextos asociados al ámbito de la salud.

De esta manera, la jornada reafirmó el compromiso del Gobierno Regional con una acción pública sensible y presente, capaz de acompañar a las familias aragüeñas no solo desde las políticas y los servicios, sino también desde los gestos que reconfortan y fortalecen en los momentos más significativos.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA