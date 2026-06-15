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Jornada de atención integral favoreció a familias en la comunidad de La Mora

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PorLuisa Pedroza

Jun 15, 2026

Esta iniciativa reafirma el compromiso de las autoridades con la atención directa en las comunidades.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por garantizar el bienestar social en el municipio José Félix Ribas, se llevó a cabo una Jornada de Atención Integral en el sector La Mora, específicamente en el módulo de salud de la avenida 28, sector 2 parte baja.

 La actividad que, estuvo bajo la coordinación de Engracia Romero, Directora de Desarrollo Social de la alcaldía de Ribas, brindó asistencia a más de 700 vecinos y vecinas de la zona.

Durante el operativo, se ofrecieron servicios médicos especializados que incluyeron gastroenterología, medicina general, odontología, cardiología, geriatría y pediatría. Asimismo, la Fundación Casa de la Mujer participó con su «Ruta de Saberes y Sabores», ofreciendo servicios de barbería y peluquería.

La jornada contó con el apoyo de diversas instituciones y programas sociales como Registro Civil, Somos Venezuela, Parto Humanizado y atención especializada para personas con discapacidad. Además  de la participación del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Comisión de Articulación Social del Consejo Municipal.

Este despliegue contó con el acompañamiento de la secretaría de la cuarta transformación en el municipio, Gleyde Sánchez y  fue posible gracias al trabajo articulado entre el alcalde Juan Carlos Sánchez, la gobernadora Joana Sánchez y el apoyo de los Concejales Miguel Motaban, presidente de la Cámara Municipal, y la concejala Brenda Navas.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA

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Por Luisa Pedroza