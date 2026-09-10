Certifican a 189 guías y promotores para impulsar el turismo en Aragua

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‎La acreditación de talento se enmarca en las líneas estratégicas del Plan de la Aragüeñidad

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CIUDAD MCY.- Desde los espacios del Teatro Ateneo de Maracay se llevó a cabo un acto de acreditación y certificación de 189 guías y promotores turísticos de la entidad. Esta jornada estuvo liderada por la autoridad única del turismo en Aragua, Delia Torrealba.

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‎Esta actividad buscó fortalecer de manera directa un modelo de turismo sostenible y sustentable dentro de la entidad aragüeña. A través de la preparación del personal de atención directa al visitante se espera poder elevar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en los distintos destinos patrimoniales y naturales de la región.

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‎La iniciativa forma parte de las líneas estratégicas del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez. Asimismo, el despliegue responde a orientaciones emanadas por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello.

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‎El evento contó con la asistencia de invitadas especiales, entre las que destacaron la secretaria de la Cuarta Transformación (4T), Gipsy Colmenares, junto a representantes del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba). Además, la jornada contó con el respaldo interinstitucional de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Parques (Inparques), el cuerpo de Guardias Patrimoniales y la Policía Turística.

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‎Al cierre de la actividad, Torrealba expresó su reconocimiento a todos los equipos de trabajo y prestadores de servicio que hicieron posible la jornada, así como también, reafirmó el compromiso institucional de continuar promoviendo alianzas de formación para consolidar a Aragua como un destino de referencia.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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