Despliegan agenda para celebrar el mes del internacional del Turismo

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‎Eventos gastronómicos, jornadas ambientales, talleres de capacitación y la caminata 5K integran la programación de septiembre

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‎CIUDAD MCY.-En el marco del Mes Internacional del Turismo, autoridades regionales presentaron desde el Teatro Ateneo de Maracay la programación oficial de actividades orientadas a impulsar el desarrollo económico, la identidad cultural y la proyección turística del estado Aragua.

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‎Esta iniciativa forma parte del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, a través de la cual busca posicionar a la entidad como un destino referente tanto en el ámbito nacional como internacional.

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‎Esta jornada estuvo liderada por la autoridad única y secretaria de Turismo de la entidad, Delia Torrealba, quién estuvo acompañada por Celenia Lobo, coordinadora de Capacitación y Sensibilización de la instancia y Yirvis Vásquez, coordinador de Promoción del ente.

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‎Gastronomía, patrimonio y formación

‎La agenda contempla una serie de jornadas formativas, eventos culturales y rutas turísticas a lo largo del mes de septiembre. Por un lado, el 12 de septiembre se realizará la IV edición de la Feria Gastronómica y Cultural de la Arepa y el Chocolate en la Plaza Santiago Mariño, con la participación de cacaoteras de Chuao y Cuyagua.

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‎Adicionalmente, el 17 de septiembre, se llevará a cabo el Foro Gastronómico “Con Sabor Aragüeño” en un reconocido centro comercial de la ciudad de Maracay, como parte del registro nacional de platos típicos locales y la consolidación de la Asociación de Chefs de Aragua.

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‎Paralelamente, se promocionará la “Ruta de los Libertadores”, que abarca sitios históricos de los municipios Santiago Mariño, Sucre y Bolívar, mientras que el 18 de septiembre se desarrollará un fam trip enfocado en productos con Indicación Geográfica Protegida (IGP) como el café, cacao y papelón, recorriendo los puntos emblemáticos de Maracay como la Plaza Bolívar, Teatro de la Ópera, Ateneo de Maracay, Maestranza César Girón y la Casa de los Arcos.

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‎Finalmente, la programación incluirá una jornada de limpieza de playas en Ocumare de la Costa el 19 de septiembre, la Caminata 5K del Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre desde el Zoológico de Las Delicias hasta Las Cocuizas y la certificación de 160 niños del programa “Mini Turis” en el municipio Sucre el 26 de septiembre.

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SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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‎FOTOS | CIUDAD MCY

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