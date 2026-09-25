Certifican a 43 funcionarios aeroportuarios en materia antidrogas

CIUDAD MCY.-Con la entrega de reconocimientos a los instructores internacionales y certificados a 43 funcionarias y funcionarios de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA) y del Comando Nacional Antidrogas (CNA), finalizó el «Curso de Perfilamiento Antidrogas para la Seguridad en Aeropuertos».

​En la sede del CNA, se realizó la ceremonia de clausura y entrega de certificados del curso, tras una semana de formación impartida por instructores de la República Federativa de Brasil.

​Durante el acto, el director general Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, GD Víctor Guerrero Ribodó, destacó que “la parte académica es importantísima; no podemos trabajar empíricamente en los aeropuertos, debemos estar capacitados para seguir demostrando eficiencia con estadísticas reales”.

​Por su parte, el comandante nacional antidrogas, GD Ciro Fonseca Alvarado, señaló que “nuestros efectivos se preparan día a día para hacer mejor su trabajo y consolidar una unidad al servicio de la patria”.

​Finalmente, el agregado policial de la embajada de Brasil y coordinador principal de la actividad, Sr. Rodrigo de Sousa Carvalho, expresó que “para nosotros es un inmenso honor estar aquí hoy; la seguridad pública de Venezuela nos ha causado mucha gratitud al ver la tranquilidad en las calles, y estamos aquí para compartir experiencias y aprendizaje conjunto”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL