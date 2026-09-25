Certifican a 43 funcionarios aeroportuarios en materia antidrogas

CIUDAD MCY.-Con la entrega de reconocimientos a los instructores internacionales y certificados a 43 funcionarias y funcionarios de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA) y del Comando Nacional Antidrogas (CNA), finalizó el «Curso de Perfilamiento Antidrogas para la Seguridad en Aeropuertos».
En la sede del CNA, se realizó la ceremonia de clausura y entrega de certificados del curso, tras una semana de formación impartida por instructores de la República Federativa de Brasil.
Durante el acto, el director general Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, GD Víctor Guerrero Ribodó, destacó que “la parte académica es importantísima; no podemos trabajar empíricamente en los aeropuertos, debemos estar capacitados para seguir demostrando eficiencia con estadísticas reales”.
Por su parte, el comandante nacional antidrogas, GD Ciro Fonseca Alvarado, señaló que “nuestros efectivos se preparan día a día para hacer mejor su trabajo y consolidar una unidad al servicio de la patria”.
Finalmente, el agregado policial de la embajada de Brasil y coordinador principal de la actividad, Sr. Rodrigo de Sousa Carvalho, expresó que “para nosotros es un inmenso honor estar aquí hoy; la seguridad pública de Venezuela nos ha causado mucha gratitud al ver la tranquilidad en las calles, y estamos aquí para compartir experiencias y aprendizaje conjunto”.
FUENTE: VTV
FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL