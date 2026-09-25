Ministerio de Transporte y autoridades regionales articulan plan de reconstrucción tras sismo

CIUDAD MCY.-El ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, encabezó una reunión de trabajo con gobernadores y alcaldes para articular planes de respuesta tras los daños ocasionados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial de Telegram del Ministerio de Transporte. La reunión se llevó a cabo de manera virtual y permitió a las autoridades coordinar estrategias para optimizar la atención ciudadana y establecer las prioridades de reconstrucción en las zonas afectadas.

Asimismo, la jornada permitió unificar criterios de acción y fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar un despliegue eficiente en las regiones.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL